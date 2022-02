GP da Rússia fora do calendário da F1 | AutoSport

Tal como se esperava o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 foi retirado do calendário, ficando agora por se saber se será o GP da Turquia a substituí-lo na mesma data ou se o calendário fica reduzido a 22 GP. O mais importante para já era tomar uma decisão face ao que está a suceder, para mais tarde, ficam outras decisões. Eis o comunicado da F1 na íntegra: “O Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA visita países de todo o mundo, com uma visão positiva para unir as pessoas, reunindo nações. Estamos a observar os desenvolvimentos na Ucrânia com tristeza e choque, e esperança de uma resolução rápida e pacífica da situação atual.

Na noite de quinta-feira, Fórmula 1, a FIA, e as equipas discutiram a posição do nosso desporto, e a conclusão é, incluindo a opinião de todos os intervenientes relevantes, que é impossível realizar o Grande Prémio da Rússia nas circunstâncias atuais”, lê-se na missiva.