GP da Itália F1: Rookie Liam Lawson à procura dos seus primeiros pontos | AutoSport

Com três sessões completas de treinos livres para preparar a qualificação, Liam Lawson aproveitou ao máximo o tempo extra de pista para ter um desempenho particularmente encorajador, juntando-se ao seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda na sexta linha, com ambos a ficarem fora do top 10.

Tsunoda estabelece uma forte referência num carro que tem provado ser difícil de marcar pontos até agora nesta temporada, mas Lawson ficou apenas a 0,164s do piloto japonês e os dois estão em posição de lutar pelos pontos na corrida. E as perspectivas são boas pois algumas das restantes equipas têm tido dificuldades, com o Alpha Tauri a parecer adaptar-se mais a Monza do que outros como a Alpine ou a Haas.

O arranque vai ser crucial para as suas esperanças de obter pontos – com Lawson, em particular, a ser observado, uma vez que será a sua primeira vez a começar no pelotão, em comparação com a sua 20ª posição na grelha de partida há uma semana em Zandvoort.

Mas se ambos os pilotos da Alpha Tauri conseguirem passar a primeira volta de forma limpa e juntos, então poderão trabalhar como uma equipa para tentar pontuar, especialmente com o cone de aspiração a desempenhar um papel importante.