GP da Itália F1: Os cinco melhores | AutoSport

Terminada a jornada italiana da F1, a última ronda europeia do ano, é tempo de escolher os cinco melhores do GP da Itália:

Max Verstappen

Imparável! Com um ritmo forte, uma estratégia bem delineada e uma boa recuperação, Verstappen teve o privilégio de ser assobiado pelos Tifosi, sinal de que o seu domínio não agradou a quem foi ver a corrida ao vivo. Mas “este” Verstappen é um caso sério, cada vez mais difícil de parar, cada vez mais implacável. O título está perto e não fosse o #1 da Red Bull a discussão seria renhida. Mas a combinação Verstappen/Red Bull é demasiado forte para a concorrência.

Nyck de Vries

Ninguém tinha dúvidas sobre o talento e a qualidade do jovem piloto neerlandês. De Vries é um excelente piloto e o seu lugar na F1 seria plenamente justidicado e merecido. O infortúnio de Alex Albon (apendicite) motivou a chamada do piloto de reserva da Mercedes que não desiludiu e conseguiu pontuar na sua primeira corrida na F1. Uma grande prestação que começou logo na qualificação e foi concluida na corrida. Com isto terá convencido um pouco mais os responsáveis da Williams a deixar Nicholas Latifi e contratar um piloto mais capaz.

Lando Norris

Desde a saída de Carlos Sainz e a consequente entrada de Daniel Ricciardo que Lando Norris se tem assumido como a estrela da equipa. O piloto da McLaren tem evoluido a cada época de forma clara e agora é o líder da McLaren e em Monza voltou a mostra-lo. Em luta com Fernando Alonso, não perdeu o norte e conseguiu até levar a melhor sobre o piloto espanhol, sempre com manobras limpas e conseguiu colocar um ritmo muito bom que permitiu que fosse o melhor do segundo pelotão. Daniel Ricciardo conseguiu igualar Norris mas o jovem britânico consolida a sua posição como um dos pilotos mais capazes da nova geração.

Zhou Guanyu

Não tem sido uma época vistosa para Zhou, mas o chinês tem afastado de si o rótulo de piloto pagante. Mais uma boa prestação do jovem da Alfa Romeo que tem feito o suficiente para manter o lugar em 2023. Ficou à frente do seu experiente colega de equipa (Valtteri Bottas) e marcou mais um ponto para a Alfa.

George Russell

Mais um pódio para o Sr. Consistência. Russell não falha e está sempre no sítio certo à hora certa. Em Monza aproveitou as penalizações e largou bem do segundo posto da grelha, quase roubando a liderança a Charles Leclerc na primeira volta. Depois disso contentou-se em segurar o lugar no pódio, mas fê-lo com mestria. Mais uma boa prestação do #63.