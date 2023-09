GP da Itália F1: Max Verstappen perto de mais um recorde | AutoSport

Na semana passada, Max Verstappen igualou um dos registos mais impressionantes da Fórmula 1 ao garantir a nona vitória consecutiva, ‘empatando’ com Sebastian Vettel no número de triunfos consecutivos em corridas de f1, mas hoje em Monza pode fazer novamente história, caso vença, pois se isso suceder isola-se na lista dos pilotos que mais triunfos obtiveram de forma consecutiva.

Zandvoort deu tudo a Verstappen – para além da pressão de ser a sua corrida em casa, perante uma multidão adoradora – mas o neerlandês lidou com tudo para aguentar Fernando Alonso e igualar o registo de Sebastian Vettel. E isso significa que ele agora pode se tornar o piloto com mais vitórias consecutivas na história da F1.

A sexta-feira não foi o dia mais tranquilo para Verstappen e para a Red Bull, com Sergio Pérez a despistar-se no TL2 e a provocar uma bandeira vermelha que significou que foram recolhidos menos dados do que o habitual. Além disso, o próprio Verstappen sentiu que não tinha uma verdadeira boa leitura do comportamento do seu carro com pouco combustível, depois de ter apanhado tráfego na sua simulação de qualificação.

Mas a qualificação em si foi uma história diferente, com Verstappen bem na luta e a garantir um lugar na primeira linha. Mas não é a posição a que está habituado, já que o líder do campeonato parte de segundo.

Vamos ver o que sucede na corrida, pois com a Ferrari por ali, as dificuldades podem ser ainda maiores do que as que alonso lhe colocou na semana passada…