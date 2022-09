GP da Itália F1, Helmut Marko: “Os que estão à nossa frente não são os mais rápidos” | AutoSport

Helmtu Marko está otimista para a corrida de amanhã. O conselheiro da Red Bull considera que a Ferrari não tem argumentos para segurar a Red Bull na corrida. No entanto, considera que a equipa pode dar-se ao luxo de terminar em segundo lugar e que a pressão está do lado da Ferrari, que joga em casa e tem de provar a sua valia perante o seu público:

“Na corrida presumo que vai parecer diferente [em relação à qualificação]. As pessoas que estão à nossa frente não são as mais rápidas”, disse-me o austríaco. “Claro que tentaremos desafiar a Ferrari, mas se isso não for possível, também podemos dar-nos ao luxo de terminar em segundo ou terceiro lugar. A pressão está sobre a Ferrari”.