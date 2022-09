GP da Itália F1, Fernando Alonso: “Faltou-nos ritmo hoje” | AutoSport

Fernando Alonso ficou-se pelo décimo lugar na qualificação, ficando um pouco aquém do que se teria esperado da Alpine. Mas o espanhol mantém o otimismo reconhecendo que esta teria sido uma boa pista para mudar de unidade motriz, mas a equipa assim não o quis. O espanhol larga de uma posição interessante para conseguiu pontuar, mesmo depois de a sua última tentativa ter sido anulada por limites de pista:

“Sem os limites da pista, a volta era para P8. Com as penalizações vamos começar P7” disse, ainda sem a confirmação o oficial de como será organizada a grelha amanhã. “Faltou-nos ritmo hoje. Vai ser uma corrida um pouco ofensiva, tentando marcar alguns pontos. Penso que teria sido bom mudar o motor aqui, mas tivemos de o fazer com apenas um carro. Dois carros no fim do pelotão é demasiado para uma equipa. Vamos tentar obter o maior número possível”, disse ele citado pelo jornal A Marca.