GP da Itália F1: Charles Leclerc faz a pole em Monza | AutoSport

A Qualificação do GP da Itália sorriu a Charles Leclerc. Monza, a Catedral da Velocidade recebeu a qualificação para o GP da Itália, com o céu limpo e sem ameaça de chuva. Com nove pilotos penalizados, a grelha final iria sempre mudar muito em relação à ordem obtida nesta sessão. Mas nas contas mais simples do cronómetro, foi Charles Leclerc a fazer o melhor tempo da sessão, com o tempo de 1:20.161, seguido de Max Verstappen e Carlos Sainz. A festa foi dos Tifosi e a Ferrari conseguiu dar uma alegria aos fãs da Scuderia, com uma excelente volta.

O filme da qualificação

A qualificação para o GP de Itália iria acontecer sem ameaça de chuva, mas seriam precisas contas para entender a grelha para a corrida de amanhã, com nove pilotos penalizados. Tínhamos também a estreia de Nyck de Vries depois da cirurgia de Alex Albon, após uma apendicite.

Q1

Assim que as luzes verdes foram vistas no final da via da boxes, os Aston Martin entraram em pista, mas foi preciso esperar praticamente dez minutos para vermos tempos verdadeiramente competitivos e foi Charles Leclerc a fazer o tempo de 1:21.280, a referência depois das primeiras voltas lançadas, seguido de Carlos Sainz (+0.068) e George Russell (+0.5) a completar o top 3. Seguiam-se os dois Red Bull (Verstappen e Pérez) a completar o top 5, a larga distância dos pilotos da frente. No que diz respeito à zona de eliminação, tínhamos Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Mick Schumacher e Sebastian Vettel.

Nas segundas tentativa, Max Verstappen baixou para o segundo 20, deixando Leclerc a 0.358 seg. Kevin Magnussen, que estava na zona de eliminação, viu o seu tempo apagado por exceder os limites de pista.

A Q1 chegou ao fim pouco depois e de fora da Q2 ficaram Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi, confirmando-se a passagem à Q2 de Nyck de Vries na sua primeira sessão de qualificação (com o tempo apagado na última tentativa, mas ainda assim o suficiente para passar à próxima fase).

Q2

Quando faltavam 12 minutos para o fim da Q2 os pilotos encaminharam-se para a pista, para as primeiras tentativas. Carlos Sainz chegou ao segundo vinte, ficando à frente de Max Verstappen (+0.330), sendo destronando pouco depois por Charles Leclerc. Assim, tínhamos Ferrari, Red Bull e Lewis Hamilton no top 5 enquanto que na zona de eliminação tínhamos Valtteri Bottas, Nyck de Vries, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, que acabou por não fazer qualquer tempo.

O fim da sessão deu-nos Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Nuck de Vries, Zhou Guanyu e Yuki Tsunoda. Na frente do pelotão não vimos grandes mudanças

Q3

As equipas demoraram algum tempo para lançar os carros para a pista, mas quando isso aconteceu, vimos um comboio de monolugares a sair das boxes, embora a Mercedes tenha esperado mais um pouco para dar luz verde aos pilotos para a primeira tentativa. Carlos Sainz começou a sua primeira volta com um excelente andamento, mas Max Verstappen estava com a corda toda no segundo parcial. Sainz manteve o primeiro lugar com o tempo de 1:20.584, seguido de Charles Leclerc (+0.186) e Max Verstappen (+0.275). Sergio Pérez e George Russell a completar o top 5 enquanto Fernando Alonso abortou a sua volta e não tinha tempo nesta fase.

Depois das trocas de pneus para a última tentativa, vimos Pérez a querer ir para a frente do pelotão e Verstappen a afastar-se o mais possível dos Ferrari que seguiam na sua frente, com os Mercedes bem mais para trás, sem quererem nada com o tráfego.

Charles Leclerc destacava-se a meio da volta, com Verstappen também com grande ritmo. Carlos Sainz não melhorou o seu tempo, mas Leclerc melhorou o registo do seu colega de equipa e assumiu a pole, que não foi negada por Max Verstappen que ficou com o segundo lugar, à frente de Carlos Sainz que completou o top3. Sergio Pérez fez o quarto tempo e Lewis Hamilton a completar o top 5. Seguiram-se George Russell, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Fernando Alonso.

A qualificação caiu então para a Ferrari com Leclerc a dar motivos de festa aos fãs que este fim de semana festejam o 75º aniversário da Ferrari e o centenário de Monza. A grelha terá um aspeto radicalmente diferente amanhã, mas para já temos a Scuderia a começar bem. Foi a 17ª pole de Leclerc na F1, a oitava este ano e a pole nº 240 para a Ferrari.