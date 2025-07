GP da Hungria: Yuki Tsunoda animado com atualização

Yuki Tsunoda chega ao Grande Prémio da Hungria com confiança renovada depois de ter testado pela primeira vez o fundo atualizado da Red Bull no fim de semana passado. A atualização, instalada antes da qualificação para o Grande Prémio, trouxe melhorias, com o japonês a qualificar-se em 7.º lugar — o seu melhor resultado desde que se juntou à Red Bull na terceira ronda —, embora uma mudança tardia para pneus slick o tenha feito perder pontos na corrida.

Apesar do resultado dececionante na corrida, Tsunoda está otimista em relação ao desempenho do carro e espera um desempenho melhor em Hungaroring. Ele está atualmente em 17.º lugar na classificação, sem pontuar desde Imola.

“Estou ansioso por voltar ao carro”, disse Tsunoda. “As coisas pareceram muito positivas durante e após a qualificação com o piso atualizado no carro. A corrida não correu como planeado, mas o desempenho que senti no carro deu-me confiança para a última corrida antes da pausa de verão.”

O diretor da equipa, Laurent Mekies, confirmou que a atualização proporcionou ganhos de desempenho, embora tenha reconhecido que não resolveu todos os problemas do carro.

“A equipa está satisfeita com o pacote de atualizações”, afirmou, “não há dúvidas de que melhorámos o desempenho do carro, estamos absolutamente certos disso. Isso resolve todas as limitações do carro? Não, mas é um passo em frente.”