GP da Hungria, volta 35: Charles Leclerc lidera, Lando Norris tenta uma paragem

Charles Leclerc lidera o GP da Hungria quando chegamos à volta 35, o meio da corrida. O piloto da Ferrari está na liderança, com Piastri logo atrás e George Russell no top 3. Lando Norris, com um mau arranque, está em quarto e para mitigar as perdas, está a tentar a estratégia de uma paragem.

Fernando Alonso mantém um sólido quinto posto, com uma excelente corrida e um ritmo interessante, à frente de Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e Liam Lawson. Este quarteto está com uma estratégia diferente e devem estar a tentar também uma paragem apenas. Max Verstappen está em nono, com Lewis Hamilton em décimo. A chuva não parece ser ameça para já e a jogo faz-se com os estrategas das equipas.