GP da Hungria: Ralf Schumacher volta a falar da reforma de Lewis Hamilton

Ralf Schumacher, reiterou a sua convicção de que Lewis Hamilton poderá reformar-se mais cedo, possivelmente antes do fim do seu contrato atual com a Ferrari, que vai até 2026. Apesar das grandes expectativas após a sua mudança para a Ferrari, Hamilton teve uma temporada de 2025 dececionante, ocupando atualmente o sexto lugar na classificação dos pilotos, sem nenhum pódio em corridas principais, enquanto o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, conquistou cinco.

Com base na sua própria experiência nas corridas, Schumacher disse que quando um piloto se sente perdido e desanimado, a aposentadoria antecipada torna-se uma possibilidade real. Embora ele não espere que Hamilton desista imediatamente, ele acredita que a situação pode levar a uma saída antecipada se os resultados não mudarem.

“Ele não está a conseguir controlar o carro”, disse Schumacher na Sky Sports Germany. “Ele não sabe como lidar com ele. É óbvio que não pode mudar completamente o seu estilo de condução. Foi exatamente isso que eu disse no início do ano. Se as coisas continuarem assim, chegará um momento em que a Ferrari terá que escolher um piloto e não poderá construir um carro para os dois. E então as coisas ficarão difíceis. Agora ele está a começar a duvidar cada vez mais de si mesmo.”

“Sim, essa é uma tendência, e está a acontecer muito, muito rapidamente. Pessoalmente, tive a mesma experiência. Foi no DTM, onde disse: ‘Ok, isto já não faz sentido’. Entreguei o carro um ano antes do previsto. Acredito que ele é capaz de o fazer e que o fará. Porque é uma desilusão muito amarga e ele não sabe o que fazer. Não imediatamente, claro, mas algo assim pode sempre acontecer.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA