GP da Hungria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Mais um triunfo de Max Verstappen e da Red Bull, mas desta vez sem conquistar a pole position. O piloto neerlandês continua a estar a um nível muito superior aos adversários em corrida e ficou muito perto do tempo mais rápido registado por Lewis Hamilton na qualificação, parecendo difícil que não aconteça a revalidação do título.

Ainda assim, no mais lento e mais complicado de ultrapassar Hungaroring, a corrida húngara voltou a ter muitos motivos de interesse e com alguns pilotos a destacarem-se, dentro e fora do top 10. Além do vencedor da prova, Lando Norris voltou a subir ao pódio pela segunda vez consecutiva e Sergio Pérez fez uma corrida de recuperação, sendo um dos pilotos que negou a estreia de Oscar Piastri na celebração final entre os três melhores classificados. George Russell também recuperou na corrida de uma má qualificação e alcançou os dois Ferrari, terminando no sexto posto da classificação.

Fora dos lugares pontuáveis, por exemplo, Alexander Albon foi imperial na defesa da sua posição contra os ataque de Valtteri Bottas, que à partida parecia ter um carro mais rápido na Hungria e tinha pneus mais recentes montados no C43.

O que queremos aferir dos leitores do AutoSport é a sua opinião sobre quem foi o Melhor Piloto do Dia do Grande Prémio da Hungria.

A carregar…

Foto: Martin Trenkler