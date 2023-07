GP da Hungria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Mais um triunfo de Max Verstappen e da Red Bull, mas desta vez sem conquistar a pole position. O piloto neerlandês continua a estar a um nível muito superior aos adversários em corrida e ficou muito perto do tempo mais rápido registado por Lewis Hamilton na qualificação, parecendo difícil que não aconteça a revalidação do título.

Ainda assim, no mais lento e mais complicado de ultrapassar Hungaroring, a corrida húngara voltou a ter muitos motivos de interesse e com alguns pilotos a destacarem-se, dentro e fora do top 10. Além do vencedor da prova, Lando Norris voltou a subir ao pódio pela segunda vez consecutiva e Sergio Pérez fez uma corrida de recuperação, sendo um dos pilotos que negou a estreia de Oscar Piastri na celebração final entre os três melhores classificados. George Russell também recuperou na corrida de uma má qualificação e alcançou os dois Ferrari, terminando no sexto posto da classificação.

Fora dos lugares pontuáveis, por exemplo, Alexander Albon foi imperial na defesa da sua posição contra os ataque de Valtteri Bottas, que à partida parecia ter um carro mais rápido na Hungria e tinha pneus mais recentes montados no C43.

Na votação do melhor piloto do dia, Lando Norris voltou a destacar-se, com 36.6% dos votos, seguido de Max Verstappen (25.4%) e de Sergio Pérez (14.1%). A fechar o top 5 tivemos George Russell (11.3%) e Daniel Ricciardo (5.6%).

VOX POP

Scb

“Acho que a pergunta deveria ser sempre “Não considerando Verstappen, quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?” Porque é muito fácil desvalorizar um piloto que arranca (e nem foi de primeiro), desaparece do radar, nunca sai do primeiro posto nem com as paragens, e termina com um calendário de avanço para toda a gente. E é isto sempre, porque o gajo que fez um corridaço ganhando não sei quantos lugares lá atrás, na próxima semana arrancando de 2º ou 3⁰ não fará cócegas. O binómio Max-RB19 tem estado imparável e com uma taxa de erros muitíssimo baixa, que corrigem facilmente”.

917/30

“O meu voto vai para Lando, mais uma grande exibição! Destaque também para boa prova de Piastri e uma nota para Albon que esteve muito bem mais uma vez. De resto, tanto a grande corrida de Max como as boas recuperações de Pérez e Russell fizeram jus aos carros que guiam”.

MiguelCosta

“Russell, na minha opinião. Fez uma recuperação bestial, com uma corrida muito forte, soube atacar e poupar nas alturas certas, as paragens também foram muito bem pensadas. Certo que o Perez também fez uma boa recuperação, mas a diferença é que um tem um Red Bull, e para mim só fez a sua obrigação e o outro tem um Mercedes que não chega aos calcanhares do RB. O Albon também podia figurar aqui porque já começam a faltar adjectivos para as defesas que faz, contra carros melhores e sem DRS, volta atrás de volta”.

leandro.marques

“Entre Max, Checo e Piastri a escolha é difícil para este fim de semana. Se Piastri tivesse garantido o pódio meu voto seria para ele, como foi Checo a o conseguir após uma recuperação brilhante, com várias ultrapassagens difíceis de realizar o meu voto acaba por ir para ele.

Nota mais para Albon e Lando também”.