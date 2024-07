GP da Hungria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) estreou-se a vencer na Fórmula 1 numa corrida totalmente dominada pela McLaren, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a terminar em segundo, depois dos carros papaia a liderarem de fio a pavio. Um erro da equipa a levar às boxes para troca de pneus Lando Norris ao invés de Oscar Piastri, que liderava a corrida, levou a que fosse o inglês a surgir na frente depois de realizadas as duas trocas, o que foi injusto para piloto australiano, com a McLaren a precisar de muito tempo e muitas mensagens rádio para convencer Lando Norris a ceder a posição, o que fez, mas provavelmente a contragosto.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) terminou mais uma vez no pódio, depois de grandes lutas com Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), com o neerlandês, na tentativa de passar o piloto da Mercedes, a falhar uma travagem e a seguir em frente na primeira curva, sendo ainda tocado pelo Mercedes, com o Red Bull a levantar voo e a cair para quinto, onde terminou, atrás de Charles Leclerc (Ferrari SF-24) que aproveitou para passar o homem da Red Bull.

Para os leitores que votaram, o melhor piloto do dia foi Oscar Piastri (38%) seguido de Lewis Hamilton (25,4%) e Lando Norris (22,5%). Max Verstappen (4,2%) foi o quarto e Sergio Pérez recebeu os mesmos votos de Yuki Tsunoda (2,8%).

Vox Pop

NOTEAM2.0

Voto Piastri.

Um momento tão especial para ele como é a 1a vitória na F1, tem de ser valorizada.

Fez coisas boas, como o fantástico arranque, outras menos boas, como ter cometido um pequeno erro que o fez perder metade da vantagem que tinha amealhado, mas acima de tudo tinha a vitória no bolso não fosse o “undercut” desnecessário do seu colega de equipa.

De resto tivemos boas performances, desde logo o pódio 200 do Hamilton que é conquistado com imenso mérito. A performance sólida do Leclerc também merece o meu destaque, particularmente porque surge num momento delicado da época.

Mas também e não menos positiva, a excelente corrida do Tsunoda que marca pontos com uma estratégia arrojada e que parecia condenada a falhar, mas que o nipónico com muita mestria fez funcionar.

917/30

Poderia ser Piastri (pela grande partida/manobra na 1ª curva), poderia ser Lando (mais rápido no final) mas voto Hamilton. Enquanto os pilotos da McLaren andaram grande parte da corrida a poupar pneus e a seguir o andamento/estratégia ditada pela equipa, LH evidenciou um excelente ritmo que acabou por nos proporcionar uma luta fantástica com Max. De destacar ainda as boas corridas de Leclerc e Pérez, este último autor de uma boa recuperação. Uma última palavra para Tsunoda e Stroll que bateram os seus colegas de equipa.

Leandro Marques

“Quem foi o vencedor da Áustria? Até se dignarem a informarem-nos deixo de participar no click bait”.

»»»»»»»» https://www.autosport.pt/formula1/f1/gp-da-austria-f1-quem-foi-o-melhor-piloto-do-dia-mpd-resultado-da-sondagem/