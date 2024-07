GP da Hungria: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) estreou-se a vencer na Fórmula 1 numa corrida totalmente dominada pela McLaren, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a terminar em segundo, depois dos carros papaia a liderarem de fio a pavio. Um erro da equipa a levar às boxes para troca de pneus Lando Norris ao invés de Oscar Piastri, que liderava a corrida, levou a que fosse o inglês a surgir na frente depois de realizadas as duas trocas, o que foi injusto para piloto australiano, com a McLaren a precisar de muito tempo e muitas mensagens rádio para convencer Lando Norris a ceder a posição, o que fez, mas provavelmente a contragosto.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) terminou mais uma vez no pódio, depois de grandes lutas com Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda), com o neerlandês, na tentativa de passar o piloto da Mercedes, a falhar uma travagem e a seguir em frente na primeira curva, sendo ainda tocado pelo Mercedes, com o Red Bull a levantar voo e a cair para quinto, onde terminou, atrás de Charles Leclerc (Ferrari SF-24) que aproveitou para passar o homem da Red Bull.

A primeira corrida da segunda metade da época foi animada, com muitos pontos de interesse e com um estreante na primeira posição do pódio. Desafiamos mais uma vez os leitores a elegerem o Melhor piloto do Dia (MPD):