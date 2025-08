GP da Hungria, o Destaque: Lando Norris

Olhando para as primeiras voltas, poucos apostariam que Lando Norris iria ser o grande Destaque do GP da Hungria. Mais uma vez, a abordagem do britânico à primeira curva atirou do terceiro para o quinto posto. Logo aí, parecia que a corrida de Norris estava perdida e que Oscar Piastri iria dar um salto na classificação geral. Mas a corrida deu um cenário completamente diferente. As temperaturas mais baixas face ao registado nos treinos permitiram uma degradação menor dos pneus e Norris, sem nada a perder, tinha a hipótese de tentar uma corrida com apenas uma paragem.

Assim fez e o stint com duros terá sido dos melhores do ano para o #4 da McLaren. Conseguiu ser rápido, consistente, mantendo a calma e agarrou a liderança da corrida. A ameaça de Piastri no final não o desestabilizou e manteve a compostura, defendendo o primeiro posto como pôde. Se a corrida tivesse mais uma volta, talvez a história fosse outra, mas Norris conseguiu triunfar contra todas as expetativas.

É a terceira vitória em quatro corridas depois do erro grave no GP do Canadá. Desde então venceu em Silverstone, Áustria e Hungria, encurtando a distância para apenas 9 pontos para Piastri. Com Max Verstappen (terceir classificado) a 97 pontos da liderança, está claro que depois da pausa de verão, a luta Norris Vs Piastri vai ser o centro das atenções. Mas com esta recente série de bons resultados, Norris pode aproveitar para ganhar a confiança que por vezes lhe falta e tornar-se num candidato mais forte e mais consistente. A Hungria, mais do que uma vitória, pode ter sido uma injeção de moral, fundamental para o resto da temporada.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA