GP da Hungria: Max Verstappen recebe advertência pelo incidente da toalha

O TL2 do GP da Hungria deu-nos uma imagem rara… Max Verstappen a atirar a toalha ao chão. Não no sentido figurado, mas sim literalmente. O piloto da Red Bull foi para a pista com uma toalha no cockpit, que o obrigou a atirar a toalha para a pista para continuar o treino. O incidente foi anotado pelos comissários e investigado no final do treino.

Max Verstappen recebeu uma advertência formal dos comissários, que decidiram que a toalha poderia ter interferido nos controlos do carro, considerando um caso de unsafe release. No entanto, dada a natureza macia do objeto e as circunstâncias, optaram por não aplicar uma penalização, emitindo apenas uma advertência à Red Bull.

Segundo os comissários, “pouco depois de o carro 1 ter saído da garagem, observou-se que o piloto do carro 1 atirou uma toalha para fora do cockpit. O piloto explicou que, enquanto estava na garagem, a toalha de rosto escorregou do seu colo para o lado do assento e a equipa não se apercebeu de que ela permaneceu no cockpit. Quando o piloto percebeu que ela estava lá, ele se deslocou para o lado direito da pista e tentou atirá-la o mais longe possível do carro e da pista.

Os comissários determinaram que a toalha tinha o potencial de ficar presa no espaço para os pés e interferir na capacidade do piloto de controlar totalmente o carro e que, portanto, um caso de unsafe release. Os comissários consideram que este caso é diferente de um caso em que um objeto duro (e, portanto, potencialmente perigoso) é deixado no cockpit e menos grave do que tal caso. Por isso, foi imposta uma advertência à equipa.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA