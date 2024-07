GP da Hungria F1/TL3: McLaren claramente na frente da Red Bull

Na derradeira sessão de treinos livre a McLaren mostrou que os seus carros estão muito fortes ao colocar os dois na frente, com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) a bater Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) por 0.044s.

Terceiro posto para Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que mostrou algum desagrado no final do treino, ficando 0.281s atrás do melhor McLaren.

George Russell (Mercedes F1 W15) foi quarto na frente de Carlos Sainz (Ferrari SF-24) com dificuldades para os outros dois pilotos destas duas equipas, pois Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) fez um pião já perto do final da sessão e terminou apenas em 10º enquanto Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi 11º a 0.705s da frente e a 0.3s do seu colega de equipa.

Boa prestação de vários pilotos e equipas do meio do pelotão o que deixa antever uma grande sessão de qualificação, já que há pilotos das equipas da frente com problemas e carros de equipas teoricamente mais fracas a fazer bons tempos no Hungaroring.

Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda) foio sexto na frente de Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) com Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari), Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda) ainda bem no top 10, ‘fechado’ por Hamilton.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) não conseguiu melhor que o 13º lugar, estava a prometer melhor, mas teve dificuldades na sessão.

Filme da sessão

A sessão começou com muitos pilotos a rodar com pneus macios já que as temperaturas não estiveram tão altas como previsto, pelo que para a corrida pode perfeitamente dar-se o caso da generalidade das equipas não ter rodado o suficiente em condições semelhantes à corrida, porque ontem esteve muito calor e hoje uma temperatura mais amena, o que deixa alguma incerteza para como vão estar as condições na corrida.

Antes do meio da sessão Norris foi para a frente, com pneus macios e 1m16,931s, quase meio segundo à frente do seu colega de equipa em segundo. Piastri não parecia conseguir acompanhar o ritmo do seu colega de equipa nesta altura.

À medida que a pista continuava a melhorar, Gasly teve uma saída de pista: “Não sei o que aconteceu, há algo de errado com os travões dianteiros”, disse na Curva 1.

A meio da sessão, Norris continuava no topo, à frente de Sainz, Leclerc, Ricciardo e Tsunoda. No entanto, ainda não havia sinais de que a Red Bull usasse pneus macios, nem a Aston Martin, as duas equipas estavam à espera que a pista melhorasse.

Pouco depois do meio da sessão, Russell foi para a frente com a Mercedes, com um décimo de vantagem sobre Norris. A Mercedes não parecia ter o ritmo da McLaren ou da Red Bull ontem, mas esta é uma pista em que se costumam dar bem.

Já com novos pneus, a Mercedes não pareceu muito rápida, os seus pilotos melhoram, mas não tanto quanto se poderia esperar. Russell marca 1m16,564s, Hamilton é 0,222s mais lento.

A 15 minutos do fim da sessão, Norris melhora para a McLaren, mesmo com um abanão na última curva, foi mais do que suficiente para chegar novamente à liderança, com quase meio segundo de vantagem sobre Russell. Sem essa falha, Norris estaria quase um segundo à frente.

A 10 minutos do fim da sessão, pião de Hamilton na Curva 9, mas manteve o W15 bem longe das barreiras. Mais atrás, no meio do pelotão, boas prestações, Ricciardo, sexto, Albon, sétimo e Hulkenberg, oitavo, à frente de Tsunoda em nono.