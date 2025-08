GP da Hungria F1, TL2: Lando Norris termina o dia com a melhor volta

Lando Norris repetiu o resultado do TL1 e fez o melhor tempo no TL2. E, tal como no primeiro treino, Oscar Piastri foi o segundo classificado, mas a uma distância superior, comparativamente ao primeiro treino. A surpresa da sessão foi a Aston Martin, que conseguiu colocar dois carros no top 5, logo atrás de Charles Leclerc, num top 3 inalterado face à primeira sessão. Foi uma sessão um pouco mais encorajadora para a Mercedes e a Red Bull continuou longe dos lugares da frente. Isack Hadjar manteve o bom ritmo e continuou no top 10.

O segundo treino livre do Grande Prémio da Hungria trouxe uma sessão movimentada, marcada por grande equilíbrio entre os pilotos da frente e dificuldades inesperadas para a Red Bull. No final da tarde, foi Lando Norris quem liderou a tabela de tempos com um 1:15.5, à frente do seu colega de equipa Oscar Piastri, confirmando o bom momento da McLaren.

A sessão começou com George Russell a marcar o ritmo nos primeiros minutos, mas rapidamente os tempos começaram a cair. Leclerc, Norris e Piastri alternaram-se na liderança, todos com pneus médios. Norris foi o primeiro a entrar consistentemente no segundo 16, mas Piastri respondeu logo a seguir com uma volta duas décimas mais rápida. Norris ainda voltou ao topo antes das simulações de qualificação, num ritmo intenso entre os dois McLaren.

Com a chegada dos pneus macios a meio da sessão, Carlos Sainz foi o primeiro a fazer uma simulação de qualificação, mas sem grande impacto. Lance Stroll chegou a liderar brevemente, mas rapidamente foi superado por Piastri e depois por Norris, que bateu o tempo do colega por quase três décimos, apesar de um pequeno erro na curva final.

No fim das voltas rápidas, Norris liderava a tabela, seguido por Piastri, Leclerc, Stroll e Alonso, com Hamilton, Russell, Hadjar, Tsunoda e Antonelli a fechar o top 10. Fernando Alonso teve boa performance com pneus macios, igualando o ritmo de corrida dos McLaren, que estavam com médios.

A Red Bull viveu uma sessão para esquecer. Max Verstappen esteve longe do ritmo, reclamou do carro dizendo que estava “inguiável” e terminou apenas em 14.º, mais de um segundo atrás dos líderes. Ainda protagonizou um momento insólito ao deitar uma toalha para fora do cockpit em plena pista, o que lhe valeu uma investigação após a sessão. Os problemas no RB20, incluindo alterações na suspensão dianteira e nas condutas de travão, evidenciam que a equipa ainda não encontrou a solução para o mau desempenho no Hungaroring.

Apesar das simulações de corrida no fim da sessão, a tabela de tempos não sofreu alterações, e a McLaren confirmou a boa forma nesta pista de alta carga aerodinâmica. Com a Red Bull em dificuldades e Ferrari irregular, o fim de semana pode estar a sorrir à equipa de Woking.