GP da Hungria F1: Surpresa em Hungaroring! Charles Leclerc faz a pole

A surpresa instalou-se em Hungaroring, na qualificação para o GP da Hungria! Depois de dominar os treinos livres, a Q1 e a Q2, a McLaren ficou vulnerável a um ataque final de Charles Leclerc, que conquistou à pole, à frente de Oscar Piastri e Lando Norris. Um resultado surpreendente que vai contra todas as expetativas.

O abaixamento vertiginoso da temperatura do asfalto e a mudança do vento terão tido uma palavra neste resultado. A Mercedes também lucrou com as condições da Q3 e com o regresso da suspensão antiga para fazer o quarto tempo com Russell à frente de outra surpresa: os dois Aston Martin ficaram com o quinto (Fernando Alonso) e sexto (Lance Stroll) posto.

Gabriel Bortoleto voltou a brilhar e foi sétimo, à frente de … Max Verstappen, com uma sessão horrível, sem aderência. Pelo menos, ficou à frente dos dois Racing Bulls de Liam Lawson e Isack Hadjar.

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!! LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🤩#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Q1

A 14ª jornada do campeonato do mundo de F1 chegava ao ponto alto. A qualificação do GP da Hungria, dadas as caraterísticas da pista, revestia-se de importância redobrada, com uma boa posição na grelha a ser fundamental para um bom resultado.

Com a meteorologia a ameaçar, foi com 29,8 °C, e 52,3 °C de temperatura do asfalto, a pista estava seca e pronta para três sessões de qualificação, onde a McLaren era a grande favorita, com a Ferrari a parecer a única capaz de contrariar o favoritismo da equipa britânica.

Os Williams foram os primeiros a ir para a pista, com o resto das equipas a mostrar pouca vontade de aproveitar os primeiros minutos da sessão, com a temperatura da pista a baixar, graças às nuvens que começavam a sobrevoar Hungaroring.

Alex Albon começou no segundo 17, ainda bem longe do que seria a referência para esta sessão. Max Verstappen tratou de se colocar no topo da tabela, com o primeiro registo no segundo 16, baixos, sendo destronado segundos depois por Lando Norris, entrando no segundo 15. Oscar Piastri tirou mais de três décimos ao tempo do colega de equipa, mesmo tendo exagerado nos limites de pista. Os pilotos da Mercedes instalaram-se no top 3 com George Russell em segundo e Kimi Antonelli em terceiro.

No final das primeiras tentativas, a ordem era Piastri, Russell, Antonelli, Norris, Lewis Hamilton. Seguiam-se Fernando Alonso, Isack Hadjar, Lance Stroll, Charles Leclerc e Franco Colapinto. Max Verstappen era apenas 13º.

Na segunda tentativa de Stroll, o canadiano subiu ao terceiro lugar, enquanto Fernando Alonso agarrou o primeiro lugar.

Com a sessão a chegar ao fim, os pilotos tentavam melhorar os seus registos, com os McLaren novamente em destaque. Piastri tirou 0,070 segundos ao tempo de Alonso e Norris subiu ao top 3, a três décimos do tempo de Piastri. Isack Hadjar conseguiu subir ao terceiro lugar e Gabriel Bortoleto a agarrar o quinto posto.

Na zona de eliminação tínhamos Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, Alex Albon, e o duo da Haas.

Os tempos continuavam a cair com a pista a evoluir favoravelmente com a descida de temperatura. No final da sessão ficavam eliminados Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Alex Albon.

O top 10 era Piastri, Alonso, Hadjar, Norris, Leclerc, Bortoleto, Russell, Sainz, Stroll e Hamilton. Verstappen era 11º.

Q2

A Q2 foi adiada por alguns minutos para limpar a gravilha que se instalou na pista depois de alguns exageros dos pilotos na Q1. A Q2 iria dar-nos os dez mais rápidos e eliminar os restantes, com a pista agora nos 41,3 ºC, mais de dez graus abaixo da temperatura no arranque da qualificação. Este abaixamento iria beneficiar muitas equipas e tornar a equipa mais rápida.

A chuva apareceu para a complicar as contas das equipas, apesar de não parecer afetar os níveis de aderência. Novamente, os Aston Martin (com pneus novos) pareciam estar com bom ritmo e instalavam-se nos primeiros lugares à espera dos tempos da McLaren.

Lando Norris (pneus novos) entrou no segundo 14 logo na primeira volta, com Piastri (pneus novos)a ficar a 0,05 segundos do tempo do colega de equipa. Lando Norris conseguia virar o jogo.

Depois das primeiras tentativas, a ordem era Norris, Piastri (os McLaren era, nesta fase, meio segundo mais rápidos que a concorrência), Alonso, Stroll, Hadjar, Bearman, Russell (pneus usasdos), Verstappen (pneus usados), Lawson e Leclerc (pneus usados). Na zona de eliminação estavam Hamilton, Sainz, Bortoleto, Antonelli e Colapinto (ainda sem tempo).

Colapinto gets his lap time deleted for track limits 👀 TOP 5 AFTER ALL THE FIRST Q2 RUNS Norris Piastri Alonso Stroll Hadjar #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/dErHp8AfX5 — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Charles Leclerc com pneus novos não conseguiu melhor que o quinto lugar, com Hamilton (pneus novs) a ficar-se pelo nono tempo. Russel, com pneus novos, subiu ao quarto tempo. Piastri, com pneus usados, não melhorou o seu tempo e Norris nem concluiu a sua volta.

Eliminados na Q2 ficavam Kimi Antonelli (última volta apagada), Oliver Bearman, Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Norris, Piastri, Stroll, Russell, Alonso, Leclerc, Hadjar, Verstappen e Lawson passavam à Q3.

Q3

Com a pista já nos 39,3ºC os pilotos preparavam-se para as derradeiras voltas do dia, com os McLaren a apontarem à pole. O resto das posições parecia estar em aberto.

A primeira volta da Q3 para Norris não foi a melhor, mas Piastri só fez 0,096 segundos melhor que o colega de equipa. Russell fez o terceiro tempo enquanto Max Verstappen ficava muito longe dos melhores registos, apesar de ficar à frente de Charles Leclerc. A ordem era Piastri, Norris, Russell, Alonso, Verstappen, Leclerc, Lawson e Bortoleto. Stroll viu a sua primeira tentativa apagada e Hadjar guardou a sua volta para o fim.

Chegaram as últimas voltas e a Aston Martin voltava a destacar-se com Fernando Alonso a ficar a apenas 0,083 seg. dos primeiros tempos dos McLaren e Stroll ficava em quarto. Charles Leclerc agarrou a pole provisória, surpreendentemente. Lando Norris na sua última volta não conseguiu melhorar e ficou em quarto e Oscar Piastri não conseguiu também melhorar. A surpresa estava feita! A pole ficava para Leclerc. Seguiam-se Piastri e Norris com Russell e Alonso a completar o top 5. Lance Stroll, Bortoleto, Verstappen Lawson e Hadjar completaram o top 10.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA