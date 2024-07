GP da Hungria F1, Sergio Pérez: “Vou estar aqui no próximo ano”

“Não tenho tido boas performances”, acrescentou. “Assumo muita responsabilidade por isso. Obviamente, também houve muitas circunstâncias com diferentes tipos de corridas, por isso acho que é um pouco de tudo quando se está neste círculo vicioso. Tivemos uma sexta-feira muito forte, mas depois fiz asneira na qualificação em Silverstone. Depois, com a estratégia em Silverstone, lançámos os dados para ver o que acontecia e não resultou.”

“Não há nada relacionado com isso”, disse o mexicano. “Obviamente, não posso falar sobre o meu contrato. O que eu disse foi que as próximas duas corridas são importantes para mim, quero ir de férias com um bom espírito e acho que é bom para o meu lado da garagem ir com um bom espírito. Não estava a falar de mais nada. Estou totalmente concentrado para cumprir o meu objetivo. Vou manter-me aqui e novamente no próximo ano e isso não é nada de diferente. Estou totalmente empenhado em mim próprio”.

Apesar do seu fraco desempenho recente, que afetou a posição da Red Bull no campeonato de construtores, Perez continua concentrado em melhorar. Entretanto, o piloto de reserva Liam Lawson e Yuki Tsunoda são potenciais candidatos à promoção.

As notícias sugeriam que a Red Bull poderia substituí-lo se ele ficasse a mais de 100 pontos de Max Verstappen na pausa; a diferença atual é de 137 pontos. Pérez esclareceu que esses rumores são infundados, afirmando o seu compromisso com a equipa.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI