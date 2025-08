GP da Hungria F1: Resultado e Classificações

Depois do GP da Hungria, a F1 entra na pausa de verão para recarregar baterias e preparar as últimas dez jornadas do ano. A McLaren já tem uma mão no troféu de construtores e preparar-se para um bicampeonato mais que merecido. Já do lado do campeonato de pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris deverão manter os papeis de atores principais nesta luta cada vez mais a dois, com a restante concorrência sem capacidade de acompanhar a equipa britânica.

Resultado final do GP da Hungria

Classificação do campeonato de pilotos

Classificação do campeonato de construtores

Foto: Philippe Nanchino / MPSA