GP da Hungria F1: Quem foi o Melhor Piloto do Dia?

Um final de cortar a respiração no GP da Hungria. Lando Norris venceu a corrida, depois de um mau arranque e uma estratégia alternativa que lhe abriu as portas a uma vitória merecida. Uma gestão fabulosa dos pneus duros, com um ritmo impressionante na primeira metade do segundo stint e uma defesa irrepreensível aos ataques de Oscar Piastri, que teve de se contentar com o segundo lugar. Uma excelente estratégia da McLaren que permitiu a Norris encurtar as distâncias nas contas do título. Piastri ficou frustrado com o resultado, mas também fez uma bela corrida, sem hipóteses de passar Leclerc, que na primeira metade da prova foi rapidíssimo.

Em terceiro lugar, George Russell, com uma excelente corrida, à frente de um frustrado Charles Leclerc, furioso com a equipa e com a gestão de uma questão no cockpit que ainda não é conhecida do público. Mas a irritação de Leclerc era evidente, pois mostrou andamento para ganhar, mas um pormenor mal gerido terá deitado tudo a perder.

Fernando Alonso, com uma corrida muito forte, terminou em quinto, à frente do seu protegido Gabriel Bortleto, com um estupendo sexto lugar para o jovem piloto que melhora a cada corrida. Ficou à frente de Lance Stroll e Liam Lawson conseguiu aguentar o oitavo lugar, com Max Verstappen a não conseguir passar o seu ex-colega de equipa (sinal claro das dificuldades da Red Bull neste fim de semana) e Kimi Antonelli completou o top 10, à frente de Isack Hadjar e Lewis Hamilton.

Fernando Alonso, com uma corrida muito forte, terminou em quinto, à frente do seu protegido Gabriel Bortleto, com um estupendo sexto lugar para o jovem piloto que melhora a cada corrida. Ficou à frente de Lance Stroll e Liam Lawson conseguiu aguentar o oitavo lugar, com Max Verstappen a não conseguir passar o seu ex-colega de equipa (sinal claro das dificuldades da Red Bull neste fim de semana) e Kimi Antonelli completou o top 10, à frente de Isack Hadjar e Lewis Hamilton.

Quem foi o Melhor Piloto do Dia para os Leitores do AutoSport?

A carregar…

Foto: Philippe Nanchino /MPSA