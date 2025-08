GP da Hungria F1, Q2: Lewis Hamilton eliminado

A Q2 foi adiada por alguns minutos para limpar a gravilha que se instalou na pista depois de alguns exageros dos pilotos na Q1. A Q2 iria dar-nos os dez mais rápidos e eliminar os restantes, com a pista agora nos 41,3 ºC, mais de dez graus abaixo da temperatura no arranque da qualificação. Este abaixamento iria beneficiar muitas equipas e tornar a equipa mais rápida.

A chuva apareceu para a complicar as contas das equipas, apesar de não parecer afetar os níveis de aderência. Novamente, os Aston Martin (com pneus novos) pareciam estar com bom ritmo e instalavam-se nos primeiros lugares à espera dos tempos da McLaren.

Lando Norris (pneus novos) entrou no segundo 14 logo na primeira volta, com Piastri (pneus novos)a ficar a 0,05 segundos do tempo do colega de equipa. Lando Norris conseguia virar o jogo.

Depois das primeiras tentativas, a ordem era Norris, Piastri (os McLaren era, nesta fase, meio segundo mais rápidos que a concorrência), Alonso, Stroll, Hadjar, Bearman, Russell (pneus usasdos), Verstappen (pneus usados), Lawson e Leclerc (pneus usados). Na zona de eliminação estavam Hamilton, Sainz, Bortoleto, Antonelli e Colapinto (ainda sem tempo).

Colapinto gets his lap time deleted for track limits 👀 TOP 5 AFTER ALL THE FIRST Q2 RUNS Norris Piastri Alonso Stroll Hadjar #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/dErHp8AfX5 — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Charles Leclerc com pneus novos não conseguiu melhor que o quinto lugar, com Hamilton (pneus novs) a ficar-se pelo nono tempo. Russel, com pneus novos, subiu ao quarto tempo. Piastri, com pneus usados, não melhorou o seu tempo e Norris nem concluiu a sua volta.

Eliminados na Q2 ficavam Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Norris, Piastri, Stroll, Russell, Alonso, Leclerc, Hadjar, Verstappen, Lawson e Bortoleto passavam à Q3.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA