GP da Hungria F1, Q1: Yuki Tsunoda e Alex Albon eliminados

A 14ª jornada do campeonato do mundo de F1 chegava ao ponto alto. A qualificação do GP da Hungria, dadas as caraterísticas da pista, revestia-se de importância redobrada, com uma boa posição na grelha a ser fundamental para um bom resultado.

Com a meteorologia a ameaçar, foi com 29,8 °C, e 52,3 °C de temperatura do asfalto, a pista estava seca e pronta para três sessões de qualificação, onde a McLaren era a grande favorita, com a Ferrari a parecer a única capaz de contrariar o favoritismo da equipa britânica.

Os Williams foram os primeiros a ir para a pista, com o resto das equipas a mostrar pouca vontade de aproveitar os primeiros minutos da sessão, com a temperatura da pista a baixar, graças às nuvens que começavam a sobrevoar Hungaroring.

Alex Albon começou no segundo 17, ainda bem longe do que seria a referência para esta sessão. Max Verstappen tratou de se colocar no topo da tabela, com o primeiro registo no segundo 16, baixos, sendo destronado segundos depois por Lando Norris, entrando no segundo 15. Oscar Piastri tirou mais de três décimos ao tempo do colega de equipa, mesmo tendo exagerado nos limites de pista. Os pilotos da Mercedes instalaram-se no top 3 com George Russell em segundo e Kimi Antonelli em terceiro.

No final das primeiras tentativas, a ordem era Piastri, Russell, Antonelli, Norris, Lewis Hamilton. Seguiam-se Fernando Alonso, Isack Hadjar, Lance Stroll, Charles Leclerc e Franco Colapinto. Max Verstappen era apenas 13º.

Na segunda tentativa de Stroll, o canadiano subiu ao terceiro lugar, enquanto Fernando Alonso agarrou o primeiro lugar.

Com a sessão a chegar ao fim, os pilotos tentavam melhorar os seus registos, com os McLaren novamente em destaque. Piastri tirou 0,070 segundos ao tempo de Alonso e Norris subiu ao top 3, a três décimos do tempo de Piastri. Isack Hadjar conseguiu subir ao terceiro lugar e Gabriel Bortoleto a agarrar o quinto posto.

Na zona de eliminação tínhamos Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson, Alex Albon, e o duo da Haas.

Os tempos continuavam a cair com a pista a evoluir favoravelmente com a descida de temperatura. No final da sessão ficavam eliminados Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Alex Albon.

O top 10 era Piastri, Alonso, Hadjar, Norris, Leclerc, Bortoleto, Russell, Sainz, Stroll e Hamilton. Verstappen era 11º.