GP da Hungria F1: Problema no chassis custou caro a Charles Leclerc

A maldição de Charles Leclerc continua. Nas últimas 16 poles apenas converteu uma em vitória (para felicidade do piloto, Mónaco 2024). Hoje, na Hungria, fez uma primeira metade de corrida de grande nível, com um ritmo forte, capaz de suster os intentos de Oscar Piastri. No entanto, a segunda metade correu bem pior, com um abaixamento significativo na performance que o atirou para fora do pódio.

“Pensei que fosse sobre outra coisa que tínhamos discutido”

A irritação de Leclerc mostrava que algo estava mal e que a equipa não tinha feito o que ele pedira, mas, mais a frio, Leclerc reconheceu que o problema não era o que tinha pensado:

“Acho que falei muito rápido, porque ao sair do carro obtive mais alguns detalhes sobre o que aconteceu, disse, em declarações à Sky Sports. “Pensei que fosse sobre outra coisa que tínhamos discutido, mas infelizmente era um problema no chassis. Houve um problema nesse lado, por isso vamos investigar para que não volte a acontecer. Isso não me faz sentir melhor, porque quando se está a lutar pela vitória e surge esse tipo de problema… Precisamos investigar para que isso nunca mais aconteça, pois o carro ficou impossível de pilotar.

“Foi um caso isolado, então é algo que precisamos investigar, mas não acho que seja algo que vamos ter novamente. Foi por volta da volta 40 que começámos a ter o problema e depois foi piorando cada vez mais. É muito frustrante ter tudo sob controlo, ter o ritmo no carro para vencer e depois não chegar a lado nenhum. Nem sequer estamos no pódio.”