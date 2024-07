GP da Hungria F1: Pit Wall da Mercedes “às escuras” no TL1

A falha informática que está a ter proporções globais também está a afetar equipas da F1, especialmente a Mercedes.

O problema está relacionado com um antivírus da Crowdstrike, que está a bloquear os computadores. A empresa, segundo a SIC Notícias, terá encontrado o problema numa atualização para o Windows, com servidores Mac e Linux fora de perigo. A Microsoft está a adotar medidas de mitigação para restaurar os seus serviços. A Mercedes, que tem como parceira a Crowdstrike, também está a ser afetada. As imagens que chegaram do TL1 são bem elucidativas. Os ecrãs da Pit Wall, com o “ecrã azul da morte”, sinal de que o sistema informático está com problemas sérios.

O problema está a tentar ser resolvido pela Crowdstrike e pela Microsoft, mas os efeitos desta falha tem tido repercussões globalmente, afetando cadeias de TV, bancos, companhias aéreas e aeroportos.