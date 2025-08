GP da Hungria F1: Oscar Piastri não está preocupado com a distância para Lando Norris

Oscar Piastri viu a sua vantagem para Lando Norris diminuir para apenas 9, quando já chegou a ser de 22. A luta pelo título permanece renhida, mas o australiano da McLaren, como habitualmente, não parece muito perturbado.

Piastri salientou que não está muito preocupado com a diferença de pontos, reconhecendo a natureza volátil da F1:

“A maior vantagem do ano foi de 22 pontos, e ela não se alterou em 10 pontos nas últimas dez corridas. Portanto, não estou muito preocupado com isso. Obviamente, teria sido bom ter os pontos extras, mas não acho que seja necessariamente uma tendência. Um segundo de diferença e a tendência teria sido bem diferente hoje. Se as coisas tivessem acontecido de forma diferente nas últimas corridas, o panorama poderia ter sido bastante diferente. Mas pode-se dizer isso sobre praticamente todas as corridas deste ano e sobre todos os campeonatos de sempre. Por isso, não estou nada preocupado. Acho que o ritmo na primeira metade do ano foi muito, muito forte, e as últimas corridas também foram muito boas. Sinto que fiz muitas corridas fortes e que foram muito disputadas. Por isso, espero mais do mesmo após a pausa”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA