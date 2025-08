GP da Hungria F1, Oscar Piastri: “Hoje, infelizmente, estávamos do lado errado”

Oscar Piastri não fez nada de errado. Foi um dos melhores em pista, um dos mais rápidos e não cometeu nenhum erro. Mas o seu foco inicial estava em Charles Leclerc, enquanto Lando Norris já ia preparando uma estratégia alternativa. Quando Piastri soube que Lando Norris ia parar apenas uma vez, mudou o seu foco, e voltou a demonstrar porque é candidato ao título. Mas Norris foi também muito forte e fez um excelente stint com os duros, A luta acabou por ser curta e Piastri ia borrando a pintura com uma travagem queimada que podia ter consequências piores. No final, o australiano mantém a liderança, apesar da vantagem para Norris ser agora de nove pontos.

A equipa fez um excelente trabalho

Piastri estava resignado no final, mas elogiou a equipa pelo trabalho feito:

“Eu dei o meu melhor. Depois de ver o Lando fazer uma única paragem, percebi que teria de o ultrapassar na pista, o que é muito mais fácil dizer do que fazer aqui. Era uma aposta arriscada de qualquer maneira. Hoje, infelizmente, estávamos do lado errado. A equipa fez um excelente trabalho, o carro ganhou vida na segunda metade da corrida. O carro esteve ótimo durante todo o fim de semana. Obrigado à equipa.»

«Se fiquei surpreendido com a estratégia do Norris? Naquele momento, ele não tinha muito a perder, por isso não foi uma grande surpresa. Não sei se tentar fazer o undercut a Leclerc foi a decisão certa no final. Podemos analisar isso depois.»

“Para a ultrapassagem final precisava estar pelo menos alguns décimos mais perto, o que exigiria um erro de Lando para conseguir. Senti que essa seria a minha melhor oportunidade. Nunca se quer tentar guardar para a volta seguinte, porque depois nunca chega, por isso pensei em pelo menos tentar… mas não foi bem assim.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA