GP da Hungria F1: Oscar Piastri foi o mais rápido, McLaren clara favorita

Oscar Piastri foi o mais rápido no derradeiro treino antes da qualificação para o GP d Hungria. A McLaren não escondeu o seu poderio e mostrou estar um furo acima da concorrência, com o piloto australiano a fazer uma excelente volta, com o tempo de 1:14.916. A Ferrari voltou a ser a equipa mais próxima, com Charles Leclerc a repetir o terceiro posto num treino.

Depois do habitual arranque morno do TL3, os pilotos entraram de imediato nas simulações de corrida, com 15 minutos de alta intensidade e muitas mudanças no topo da tabela. Max Verstappen começou a sequência no topo da tabela, com George Russell também a passar brevemente pelo topo, mas o destaque foi para Oscar Piastri e Charles Leclerc.

Leclerc isn't holding back! FP3 TOP 10 (with just under 30 mins to go) Piastri Hamilton Leclerc Verstappen Norris Bortoleto Russell Antonelli Stroll Hulkenberg#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/xWS1Md4cjs — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

O piloto da Ferrari estava com dois setores mais rápidos antes de cometer um pequeno erro que lhe custou algum tempo. Apesar de ter conseguido fazer o melhor tempo, não era representativo do que podia fazer. Oscar Piastri foi o primeiro a entrar no segundo 15, agarrando o primeiro posto, com Lando Norris a ter alguma dificuldade em replicar os tempos de ontem. Lewis Hamilton ainda se aproximou de Piastri, mas o melhor tempo da sessão parecia estar encontrado.

Purple in all three sectors 🟣🟣🟣 Piastri punches in a 1m 14.916s 💪#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QUFISL5FY0 — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Piastri e Norris foram os únicos a entrarem no segundo 14

No entanto, Piastri deixou um aviso claro à navegação. Com mais um conjunto de pneus macios, tirou quase um segundo ao tempo que tinha feito, e foi o primeiro a entrar no segundo 14, a prova clara que a McLaren estava muito mais rápida que a concorrência. Lando Norris também voltou a tentar uma volta rápida, mas ficou a apenas 0.032 segundos do tempo do colega de equipa. Lance Stroll também impressionou e com a primeira volta com pneus macios, instalou-se temporariamente no quarto lugar, à frente de George Russell, com uma diferença de poucos centésimos. Mas Kimi Antonelli superou o tempo do colega e de Stroll, subindo ao quarto posto. Charles Leclerc ainda reduziu a distância para a McLaren, mas ficou a 0.4 segundos.

Isack Hadjar apanhou um susto na penúltima curva e fez um pião, antes de Norris tentar mais uma volta rápida sem ritmo para suplantar o seu registo anterior. Até ao fim da sessão não houve mais nenhum motivo de interesse. Piastri terminou com o melhor tempo seguido de Norris, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Alonso, Stroll, Russell, Bortoleto e Hulkenberg.

Hadjar dips a wheel onto the astroturf exiting Turn 13 and round he goes 😵‍💫#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/s7So7GZ5vI — Formula 1 (@F1) August 2, 2025

A McLaren é claramente a favorita para a qualificação de mais logo, agendada para as 15h. A Ferrari tem argumentos para colocar alguma pressão, mas a luta Norris vs Piastri deverá ser o prato principal. A Mercedes e a Aston Martin parecem competitivas, com a Mercedes a ser a principal candidata à terceira linha da grelha (Antonelli muito mais confiante e mais próximo do ritmo de Russell). A Sauber voltou a mostrar um ritmo interessante, com a sua dupla no top 10 e uma presença na Q3 está em cima da mesa. Para a Red Bull, o pesadelo continua. Verstappen foi apenas 12º, queixando-se do equilíbrio do carro e Tsunoda também não encontrou a afinação ideal. A Williams parece também afastada do top 10, numa pista que parece não agradar ao carro.

A próxima vez que os carros forem para a pista é para definir a grelha para a corrida de amanhã, a última antes da pausa de verão.

Fotos: Philippe Nanchino / MPSA