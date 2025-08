GP da Hungria F1: Oscar Piastri confiante que se pode evitar um cenário “Prost vs Senna”

“Todos conhecem a história de Senna e Prost e essa rivalidade, bem como outras rivalidades fora da McLaren”, disse Piastri. “Não é preciso um exemplo para definir a cultura que temos neste momento. Estamos ambos muito conscientes de que queremos esta oportunidade de ter o carro e a equipa nesta posição durante muitos anos”, disse ele. “A melhor forma de ajudarmos, como pilotos, além de conduzir rápido, é dando à equipa um bom ambiente e boa confiança e criando um bom agradável na equipa. Isso é muito importante para nós este ano e no futuro. Todos nós já vimos como as coisas podem correr mal, mas temos muitas razões para nos esforçarmos para que isso não aconteça. Temos sido livres para lutar entre nós desde a primeira corrida.”

A McLaren tem permitido que os seus pilotos corram livremente, mas ocasionalmente intervém para gerir situações quando necessário, dando prioridade ao sucesso e à moral da equipa. Esta abordagem já se provou eficaz, com ambos os pilotos a apoiarem-se estrategicamente em corridas anteriores. Com a McLaren a dominar a classificação dos construtores, Piastri salienta que manter a unidade da equipa e um ambiente saudável é essencial para o sucesso contínuo — tanto nesta temporada como no futuro.

