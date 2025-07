GP da Hungria F1: O problema de Franco Colapinto

O piloto da Alpine, Franco Colapinto, tem lutado para repetir o desempenho que teve durante a sua impressionante passagem como substituto da Williams em 2024. Desde que substituiu Jack Doohan há sete rondas, Colapinto ainda não conseguiu marcar nenhum ponto, enquanto o seu companheiro de equipa, Pierre Gasly, marcou 13. O argentino de 22 anos admite que lhe falta confiança no carro da Alpine, especialmente nas entradas nas curvas, o que tem prejudicado o seu desempenho.

“Às vezes, não consigo encontrar o equilíbrio em algumas curvas”, disse o argentino, antes do Grande Prémio da Hungria deste fim de semana. “Estou com dificuldades pna entrada das curvas, e isso não me dá muita confiança. Não tive esse problema no ano passado, conseguia entrar direto e ser rápido imediatamente. Agora estou com um pouco mais de dificuldade com isso. Não tenho a confiança que talvez tivesse no ano passado e isso custa caro na F1.»

Apesar do progresso nos bastidores e do trabalho contínuo com a equipa, Colapinto sente que as melhorias ainda não se traduziram em resultados. Ele reconhece a dificuldade de se manter motivado sem sucesso tangível, mas continua otimista de que melhores desempenhos virão com o tempo.

“Sinto que há progressos a serem feitos nos bastidores, mas quando não se vê isso nos resultados, é muito difícil continuar a esforçar-se, continuar a trabalhar na mesma direção, porque não se vêem os resultados a acontecer. Mas acredito que temos melhorado em muitas áreas e que continuamos a trabalhar muito bem com a equipa. Vai acontecer, mas está a demorar mais tempo do que eu gostaria”.

Com as férias de verão se aproximando após o GP da Hungria, Colapinto planeia continuar trabalhando durante agosto para superar a suas dificuldades atuais, com o objetivo de voltar mais forte para a próxima corrida em Zandvoort.