GP da Hungria F1: O outro truque da McLaren que espantou Max Verstappen

Max Verstappen elogiou o desempenho da McLaren em 2025, dizendo que a vantagem da equipa vai além da gestão dos pneus, com as curvas de velocidade média a serem particularmente impressionantes.

Embora o controlo do desgaste dos pneus traseiros da McLaren tenha sido um tema de discussão durante toda a temporada, Verstappen destacou a capacidade do carro de rodar bem no eixo dianteiro sem perder a aderência traseira como «incrível».

“Os McLaren são definitivamente melhor na gestão dos pneus. Consegue preservar os pneus muito melhor. Isso fica claro em pista molhada, com pneus intermédios. Se tiveres uma boa gestão dos pneus, isso fica ainda mais evidente, porque o pneu é mais frágil. Ele sobreaquece ainda mais rápido, e eles têm isso muito bem controlado.

Ao mesmo tempo, acho que o desempenho em velocidade média é incrível em comparação com, diria eu, todos os outros na grelha. A rotação que têm no eixo dianteiro sem perder a traseira é algo que também é incrível de se ver. E isso é algo que temos de tentar alcançar.”

Ele observou que essa força torna a McLaren especialmente dominante em pistas como Spa, onde as curvas de velocidade média (cerca de 200 km/h) são fundamentais. No entanto, a Red Bull teve um desempenho melhor em circuitos de alta velocidade como Suzuka e Silverstone.

Com a McLaren na liderança da corrida pelo título, Verstappen admite que é improvável que a Red Bull consiga recuperar nesta temporada, mas enfatizou a importância de usar o resto de 2025 para compreender e melhorar os pontos fracos do RB21, com o objetivo de construir um carro mais forte para 2026.