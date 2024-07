GP da Hungria F1, O Herói Esquecido: Oscar Piastri

Pode parecer estranho colocar o vencedor da corrida como o Herói Esquecido do GP da Hungria, mas sentimos que a conquista de Oscar Piastri não está a ser devidamente reconhecida e enaltecida. Piastri já inscreveu o seu nome na F1, mas o seu feito ficou ensombrado com (mais uma) decisão estratégica questionável da McLaren.

Piastri não é conhecido por ser efusivo ou emocional. A sua postura sempre serena e fria, faz lembrar outros pilotos vindos do norte da Europa e não da Austrália. É também esta postura que talvez fará com que nunca desperte paixões como Max Verstappen, Lewis Hamilton ou Lando Norris, seu colega de equipa. Mas o seu talento é inegável, a sua capacidade em pista é tremenda e não deveremos estar longe da verdade se o apontarmos como um dos maiores talentos da grelha. E o seu talento vai certamente conquistar muitos.

Falta-lhe experiência. Essencialmente gerir melhor pneus. Essa faceta vai sendo corrigida a cada prova. Quando tiver completo domínio das borrachas Pirelli, cuidado com Piastri. Basta ver as dificuldades que teve no último stint em que não se conseguiu aproximar de Norris, com a equipa a recomendar gestão de pneus, algo que Piastri fez, talvez de forma um pouco conservadora. Mas ontem já tivemos uma pequena amostra do que o #81 pode fazer. Piastri largou melhor, agarrou a liderança que apenas lhe foi tirada quando a McLaren jogou pelo seguro, e tentou defender Lando Norris de um undercut de Lewis Hamilton, confiando no espírito de equipa do britânico. A equipa teve de suar para convencer o #4 a fazer o certo, que era ceder o lugar a Piastri.

Não foi a corrida perfeita para Piastri, cometeu dois erros que podiam ter sido comprometedores. Nem foi a vitória apoteótica que talvez sonhou, com a equipa a roubar-lhe o protagonismo. Mas é uma vitória muito merecida, de um jovem talento, que se vai impondo, quase sem darmos por isso. Na 35.ª corrida Piastri venceu um GP e comprovou a aposta da McLaren. É um talento enorme e este primeiro triunfo pode permitir que cresça ainda mais rapidamente. O difícil é conquistar a primeira. Essa parte já está feita. E, no meio da discussão que teremos nos próximos dias, com a atitude de Norris, o duelo Lewis Hamilton vs Max Verstappen em destaque, não nos esqueçamos que este jovem australiano conquistou algo que apenas 115 pessoas conseguiram no mundo. Já quase 700 pessoas foram ao espaço. Isso merece ser bem destacado.