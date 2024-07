GP da Hungria F1, o Destaque: Lando Norris

Não foi bonito, retirou brilho à vitória da equipa e do seu colega, mas Norris bateu o pé. Os grandes campeões são assim. Norris fez a equipa sofrer um pouco, numa lição que será importante para a estrutura no futuro. Se querem ser campeões, têm de tratar os seus pilotos como tal, e não como um par de bons rapazes. Norris não vai levantar o pé e Piastri também não, pois se os papeis fossem invertidos, talvez o australiano fizesse o mesmo.

Terá sido este amuo do piloto britânico despropositado. Não! Numa semana em que foi questionado se não era demasiado “bom rapaz” para ser campeão, Norris deu um murro na mesa e ameaçou que não se importa de vestir o papel de “vilão” para chegar ao sucesso que almeja. Apesar da McLaren ficar novamente mal na fotografia, esta poderá ter sido uma lição muito valiosa. A equipa entendeu que Norris quer mesmo chegar ao topo e começa a dar sinais de que pode subir o nível de agressividade. A equipa não voltará a colocar tão cedo o piloto numa situação em que tem de optar entre o seu interesse pessoal e o da equipa. Na Hungria, Norris calou alguns críticos, a sua azia na conferência de imprensa mostra que a cedência foi feita a contragosto, apesar de reconhecer a justiça da troca. No debrief certamente terá dito à equipa para nunca mais o colocarem nessa posição. Foi mais um passo no processo de aprendizagem e crescimento do piloto e da equipa.

Lando Norris voltou a ser o mais rápido na qualificação, com a McLaren a dominar o fim de semana. Norris é um dos melhores em qualificação e em Hungaroring acabou por demonstrar novamente essa força. Mas também voltou a falhar na largada, deixando-se antecipar por Oscar Piastri e até Max Verstappen, apesar da manobra ilegal. Norris tem de trabalhar as largadas pois já desperdiçou boas oportunidades por maus arranques.

