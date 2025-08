GP da Hungria F1: Mercedes regressou à suspensão antiga e resolveu problemas

A Mercedes tem enfrentado dificuldades nas últimas corridas devido a problemas com o novo eixo traseiro do W15, revelou Toto Wolff. A equipa identificou que a nova especificação de suspensão tornava a traseira do carro instável, prejudicando a confiança dos pilotos, especialmente Kimi Antonelli, que não pontuou em seis das últimas sete provas, exceto pelo pódio no Canadá.

“Não era um problema de aerodinâmica” disse Wolff à Sky DE. “O problema com o novo eixo traseiro, que usámos em algumas corridas, era principalmente o facto de tornar a traseira completamente instável e não transmitir confiança. Com o eixo traseiro antigo, temos essa confiança, agora que reinstalamos a suspensão antiga. Ambos os pilotos dizem que o problema desapareceu, o que é consideravelmente melhor”.

O regresso à suspensão antiga resultou numa melhoria imediata, com ambos os pilotos no top 10 nos treinos de sexta-feira. George Russell confirmou maior confiança ao volante, embora admita que ainda falta desempenho para lutar com os da frente. O britânico considerou o dia positivo, mas não um “avanço”, sublinhando que a equipa precisa continuar a melhorar gradualmente.

