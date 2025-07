GP da Hungria F1: Max Verstappen confirma que fica na Red Bull em 2026

Fim da novela. O mercado de pilotos estava prestes a explodir com a potencial mudança de Max Verstappen para a Mercedes, mas o piloto neerlandês colocou um ponto final da especulação. Verstappen confirmou que permanecerá na Red Bull para a temporada de Fórmula 1 de 2026.

Apesar da Mercedes ter explorado opções e mantido conversações com a equipa de Verstappen, o piloto esclareceu que sempre esteve comprometido com a Red Bull, com quem conquistou quatro campeonatos consecutivos.

Embora o seu contrato vá até 2028, inclui cláusulas de rescisão — supostamente ligadas à sua posição no campeonato — que não estão mais ativas este ano, após o seu quarto lugar na Bélgica. Verstappen afirmou que permaneceu focado em melhorar o desempenho com a equipa e nunca considerou seriamente sair.

“Para mim sempre ficou claro que eu ficaria de qualquer maneira”

“Nunca disse nada sobre isso porque estava concentrado em conversar com a equipa sobre como podemos melhorar o nosso desempenho, ideias para o próximo ano, e por isso não tinha nada a acrescentar”, disse ele. “Mas acho que é hora de acabar com todos os rumores, e para mim sempre ficou claro que eu ficaria de qualquer maneira”.

“Acho que esse também era o sentimento geral da equipa, porque estávamos sempre a discutir o que poderíamos fazer com o carro. E quando não se está interessado em ficar, também se deixa de falar sobre esse tipo de coisas. Estou mais interessado em trabalhar no desempenho, e é por isso que também nunca falo sobre o que está no meu contrato.”

Embora Verstappen reconheça que é improvável que a Red Bull vença o título de 2025 devido ao domínio atual da McLaren, ele salientou que a próxima temporada ainda oferece oportunidades valiosas de desenvolvimento. Ele acredita que a equipa pode aprender com 2025 para se preparar melhor para as mudanças radicais no regulamento em 2026.

“Será muito difícil competir com a McLaren”

“Ninguém sabe ao certo onde estará no próximo ano“, explicou ele. ”E para nós, este ano, realisticamente, será muito difícil competir com a McLaren. Acho que já é difícil o suficiente competir com a Ferrari e a Mercedes. Mas acho que ainda há muitas oportunidades para aprender mais sobre o carro e o seu comportamento. É claro que sei que os carros serão diferentes no próximo ano, mas ainda há coisas que se podem tirar deste ano do ponto de vista da engenharia e também implementar no próximo ano. Portanto, não se pode simplesmente dizer: ‘Ok, não vamos ganhar o campeonato este ano, então vamos simplesmente descartá-lo completamente’.”

Com o futuro de Verstappen agora definido, a Mercedes pode voltar a sua atenção para a confirmação dos contratos de George Russell e Andrea Kimi Antonelli.