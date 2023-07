GP da Hungria F1: Max Verstappen com mais de 10s de avanço sobre Norris | AutoSport

Max Verstappen está na liderança do pelotão na corrida do GP da Hungria depois de ter aproveitado um pior arranque de Lewis Hamilton. Neste momento, o piloto da Red Bull tem mais de 10 segundos de avanço sobre Lando Norris, que ultrapassou o seu companheiro de equipa após a primeira paragem de Oscar Piastri. Depois de um bom primeiro turno de condução do piloto australiano, Norris fez duas boas voltas aquando da sua paragem e conseguiu ‘roubar’ o segundo posto a Piastri.

As maiores lutas a meio da corrida tem como protagonistas Lewis Hamilton e Sergio Pérez, que discutem a 4ª posição, e Fernando Alonso que tenta encurtar a desvantagem sobre os dois pilotos da Ferrari, estando o espanhol na 8ª posição.