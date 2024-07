GP da Hungria F1, Lando Norris: “Não preciso de ser um idiota para ter sucesso em pista!

Lando Norris rejeitou as críticas que lhe apontam falta de agressividade necessária para vencer na F1.

Lando Norris tem estado muito mais perto das vitórias, que têm escapado. Alguns analistas e fãs sugeriram que Norris deveria mudar a sua abordagem às corridas na sequência de uma colisão com Max Verstappen no Grande Prémio da Áustria.

No entanto, o piloto da McLaren, de 24 anos, argumenta que não precisa de mudar o seu estilo para competir por vitórias e campeonatos, insistindo que tais críticas são irrelevantes para o seu desempenho em pista.

“Não me interessa o que as pessoas dizem”, disse Norris.”Sou um tipo simpático – tento sê-lo, e tento ser respeitoso de todas as formas que posso. Não tem absolutamente nenhuma relevância para o que acontece na pista… Posso ser muito mais parvo e agir como um idiota, usar essa máscara e fazer com que as pessoas pensem isso, mas não preciso de o fazer, não quero. Continuo a querer fazer piadas, divertir-me e rir… Estou apenas a desfrutar da minha vida, tão simples quanto isso. Quando ponho o capacete, não ouço o que as pessoas dizem…”

Norris irá ter um capacete especial para este fim de semana, homenageando o troféu do GP da Hungria, que fez correr tinta no ano passado, quando partiu, sem querer, o troféu de Max Verstappen. O design foi criado pela mesma empresa que faz os troféus, sendo o capacete pintado à mão. Uma bela obra de arte.