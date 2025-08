GP da Hungria F1, Lando Norris: “Não planeamos fazer apenas uma paragem”

Não pensei que nos daria a vitória, pensei que talvez nos colocasse em segundo lugar. Sabia que, se tivesse ar limpo e pudesse acelerar, talvez conseguisse fazer as coisas funcionarem, e foi isso que fizemos. Este tipo de coisas é sempre um pouco arriscado. Também requer que não se cometam erros, boas voltas, boa estratégia, e foi isso que tivemos hoje. Está tudo tão renhido que é difícil dizer se o impeto está do lado de alguém. É difícil, mas divertido correr contra o Oscar. O mérito é do Oscar, que fez uma boa investida e eu apenas consegui aguentar.”

A partir daí, Norris fez magia. Começou com um ritmo tremendo o segundo stint e conseguiu preservar os pneus, sem perder a competitividade. Depois veio uma pitada de sorte. Oscar Piastri estava rápido atacou Norris nas últimas voltas. Se a corrida tivesse mais uma volta, o resultado poderia ser diferente. Mas esse “se” não conta para a história. Norris fez uma bela corrida, recuperando de um erro que podia ter custado caro nas contas do título. Assim, reaproximou-se de Piastri e relançou a sua candidatura.

O talento e uma pitada de sorte deram a vitória a Lando Norris. O piloto da McLaren caiu do terceiro para o quinto lugar, após a curva 1 e parecia que regressar ao pódio seria tarefa muito difícil, dado o ritmo dos homens da frente. Mas a decisão de optar por uma paragem apenas mudou a corrida do britânico.

