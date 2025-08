GP da Hungria F1: Lando Norris foi o mais rápido no TL1

Lando Norris começou bem o fim de semana, com o melhor tempo no primeiro Treino Livre, com Oscar Piastri a ficar muito próximo do seu colega de equipa. Charles Leclerc competou o top 3, com Iscak Hadjar a ficar com um surpreendente quarto tempo e Lewis Hamilton a fechar o top5, numa sessão em que a Max Verstappen foi apenas nono.

A sessão ficou marcada pela ausência de Fernando Alonso, a tentar debelar ainda uma lesão nas costas. Felipe Drugovich assumiu o lugar do espanhol, com Paul Aaron a fazer o treino no monolugar de Nico Hulkenberg.

A McLaren começou forte, com Lando Norris liderando a sessão e Oscar Piastri andando no mesmo ritmo. Norris cravou o tempo mais rápido, se destacando principalmente nos setores 2 e 3, onde a McLaren parece ter vantagem sobre as rivais.

A Ferrari aparece como a principal adversária até o momento. Charles Leclerc chegou a liderar em determinado ponto da sessão, mas o ritmo da McLaren acabou por ser demasiado forte. Lewis Hamilton, por outro lado, demonstrou dificuldades com o equilíbrio do carro, chegou a dizer pelo rádio que “o carro não está bom” . Apesar disso, conseguiu terminar em quinto, ainda que distante de Leclerc e bem atrás de Norris.

A Mercedes, que voltou a uma configuração de suspensão anterior, viu George Russell se destacar no início, mas depois caiu para oitavo, reclamando da manobrabilidade do carro.

Já na Red Bull, o cenário é de preocupação. Max Verstappen terminou apenas em nono, enquanto Yuki Tsunoda ficou em 17º. O desempenho da equipa austríaca nesta sexta-feira inicial foi bem abaixo do esperado.

Destaque para Isack Hadjar, que mais uma vez impressionou ao colocar o seu carro em quarto lugar momentaneamente, superando inclusive seu companheiro, Liam Lawson. Felipe Drugovich, terminou em 16º, a apenas três décimos de Lance Stroll. O brasileiro aguarda a definição da equipa sobre a sua permanência para o segundo treino, que depende da evolução da condição física de Alonso.

A sessão também teve problemas para a Sauber. Paul Aron, teve que abandonar com uma falha técnica. Gabriel Bortoleto também não voltou à pista após isso, e ambos terminaram nas duas últimas posições. Destaque também para Oliver Bearman que terminou a sessão em sexto, à frente de Kimi Antonelli que também procura a confiança perdida no meio das atualizações da Mercedes.