GP da Hungria F1: Kimi Antonelli explicou as dificuldades que tem sentido

Kimi Antonelli explicou as suas dificuldades recentes com a Mercedes, tendo marcado pontos apenas uma vez nas últimas sete corridas — uma fase difícil, brevemente interrompida por um pódio no Canadá. O seu mau desempenho continuou na Bélgica, onde se classificou em 18.º lugar, o seu pior resultado da temporada.

Antonelli admite que o seu estilo de condução agressivo tornou o carro imprevisível, levando a uma falta de confiança ao volante. Em contraste, o seu companheiro de equipa George Russell, que tem uma abordagem de condução diferente, adaptou-se melhor à nova suspensão introduzida em Imola, conseguindo marcar pontos de forma mais consistente.

“Com o meu estilo agressivo, a forma como conduzia, estava a tornar o carro ainda mais imprevisível”, disse Antonelli, citado pelo RacingNews365. “Quando tentava realmente forçar, era difícil sentir se ia ter aderência ou não. Quando se está nessa linha ténue, isso pode realmente fazer a diferença. No meu caso, especialmente com o estilo com que estava a conduzir o carro, estava a torná-lo mais imprevisível. Não tinha confiança. Sempre que tentava forçar mais, o carro tinha dificuldade em aguentar ou dava-me sinais que me faziam sentir que não ia aguentar.”

Para tentar recuperar a forma, Antonelli voltará a uma configuração de suspensão usada anteriormente para o Grande Prémio da Hungria, na esperança de restaurar o equilíbrio e a confiança que tinha no início da temporada, antes do início da etapa europeia do campeonato.

“George, por outro lado, tem-se adaptado melhor”, acrescentou Antonelli. “Ele tem um estilo de condução diferente, mas tem conseguido adaptar-se um pouco melhor. É isso que me tem prejudicado nesta temporada europeia. Então, espero que, ao voltar a usar a suspensão antiga, eu recupere um pouco a sensação que tinha antes do início da temporada europeia.”