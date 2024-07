GP da Hungria F1, Kevin Magnussen: “Ainda há muitos lugares vagos”

Kevin Magnussen mantém a confiança de que poderá manter-se na F1 na próxima época. Com a sua saída da Haas confirmada, o piloto dinamarquês procura soluções e mantém a confiança de que poderá encontrar um lugar para a próxima temporada.

Magnussen acredita que se mostrar bons desempenhos, poderá encontrar um lugar, num mercado que ainda está muito volátil, com muitas mudanças à espreita:

“Acho que, neste momento, ainda há muitos lugares disponíveis na Fórmula 1 no próximo ano”, disse Magnussen. “Está tudo muito aberto, por isso acho que a melhor coisa a fazer é fazer boas corridas. É claro que não posso trabalhar com a Haas se estiver a trabalhar com outra equipa de Fórmula 1”, acrescentou Magnussen sobre os comentários de Komatsu, que afirmou gostar de poder contar com o dinamarquês no futuro, noutro tipo de cargos “mas é bom ouvir isso, mostra que… ele está grato pela minha contribuição para a equipa e que me quer manter, o que eu estou aberto a fazer se a minha situação o permitir. Sinceramente, acho que seria um caminho muito positivo e muito natural. Claro que isso só pode acontecer se eu não estiver a correr na Fórmula 1.”

Questionado sobre as capacidades que o tornam um candidato atraente para as equipas rivais, Magnussen respondeu: “Acho que só restam dois pilotos muito experientes na grelha e está tudo muito aberto. As outras equipas podem, naturalmente, aceitar estreantes, mas se quiserem pilotos experientes, pilotos com provas dadas, penso que só há dois disponíveis, por isso vamos ver como correm as coisas”.