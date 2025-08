GP da Hungria F1, Fred Vasseur: “Não preciso de motivar Lewis Hamilton”

Eles estão em ação e, às vezes, fazem comentários, mesmo quando saem do carro. Eu entendo a frustração, mas todos nós estamos frustrados. E, às vezes, se me perguntar, eu não posso dizer isso, vou ter de ir aos comissários [por ter dito palavrões]! Mas, às vezes, logo após a corrida ou logo após a qualificação, você fica muito desapontado e a primeira reação é dura. Mas todos sabemos que estamos a trabalhar na mesma direção.”

“Não preciso de o motivar”, disse Vasseur. “Sinceramente, ele está frustrado, mas não desmotivado. Compreendo perfeitamente a situação. Às vezes, fazes comentários sobre o que o piloto diz no carro, mas se colocares o microfone noutros desportistas, como no futebol, por exemplo, não tenho a certeza de que fosse muito melhor.

Ele reconheceu que Hamilton exige muito de si mesmo e da equipa, o que é parte do que o torna um heptacampeão. Apesar do fim de semana difícil, Vasseur enfatizou que a equipa e Hamilton estão unidos e a trabalhar na mesma direção.

Vasseur minimizou a necessidade de «motivar» Hamilton, dizendo que ele não está desmotivado, apenas frustrado, o que é natural dadas as circunstâncias. Ele observou que as emoções ficam à flor da pele nos desportos de alta competição e que reações duras imediatamente após as sessões são normais. Vasseur também destacou que a diferença de desempenho entre Hamilton e Leclerc não era tão grande quanto parecia, com Hamilton a apenas 0,015 segundos de chegar à Q3.

