GP da Hungria F1: Fernando Alonso pede asfalto diferente para melhorar corridas à chuva

No Grande Prémio da Bélgica de 2025, a chuva forte causou um atraso de 80 minutos devido à má visibilidade causada pelo spray, apesar de a pista secar rapidamente. Muitos criticaram a FIA e a Fórmula 1 por serem excessivamente cautelosas, especialmente porque os pneus slicks foram usados apenas 12 voltas depois.

O piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, sugeriu uma solução: usar um asfalto diferente. Ele argumentou que o asfalto que é agora usado, mais escuro e com maior aderência no seco, se torna espelhado quando chove e aumenta o spray, piorando a visibilidade. Ele propôs o uso de asfalto do tipo rodoviário, que produz menos spray, como se vê em algumas autoestradas. No entanto, ele reconheceu desvantagens como o alto desgaste dos pneus e os altos custos para repavimentar as pistas.

“Acho que desde 2017, com esse conjunto de regulamentos e os pneus largos, a visibilidade piorou”, começou Alonso. “Mas é um tema realmente difícil. Todos nós queremos correr, mas se estiveres sozinho, não podes correr. Se estiveres num grupo de carros, não consegues ver nada, e infelizmente tivemos muitos exemplos ruins, especialmente em Spa, com pouca visibilidade e acidentes muito graves”.

“Todos nós queremos ser corajosos. Todos nós queremos correr, e os espetadores em casa também. Mas então, quando acontece um acidente, lembramo-nos — não há nada de errado em esperar mais meia hora, é assim que as coisas são.”

“Provavelmente, parte do asfalto dos circuitos está um pouco diferente do que era no passado”, disse Alonso. “Porque corremos com muita água em Sepang [Malásia], em diferentes circuitos, e sempre correu tudo bem. E agora esta nova geração de asfalto, que é muito preto e tem muita aderência em condições secas, é como um espelho em condições molhadas. A visibilidade não é boa. Mas não sei o que podemos fazer lá, ou o que os pneus podem fazer num asfalto muito irregular”.

“E mesmo em algumas autoestradas, já disse muitas vezes que há autoestradas que não têm spray. Portanto, se implementarmos esse asfalto em todos os circuitos como regra normal, não teremos esse problema. Provavelmente, haverá uma enorme degradação em condições secas – não sei. Mas então podemos trabalhar a partir daí e ter um ponto de partida. Mas eu sou apenas um piloto.”

Carlos Sainz apoiou a inovação no asfalto, mas observou que uma melhor comunicação da FIA sobre o atraso poderia ter reduzido a frustração dos fãs. Em última análise, embora a mudança da superfície do circuito possa ajudar nas corridas em tempo chuvoso, ela apresenta desafios logísticos, financeiros e técnicos.