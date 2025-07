GP da Hungria F1: Charles Leclerc “muito feliz” com renovação de Fred Vasseur

Charles Leclerc elogiou o diretor da Ferrari, Frederic Vasseur, após o anúncio da renovação, num contrato plurianual, antes do Grande Prémio da Hungria. Leclerc expressou a sua felicidade com a confirmação, especialmente após as recentes especulações sobre o futuro de Vasseur no meio da temporada 2025 sem vitórias da Ferrari.

Desde que se juntou à equipa em 2023, Vasseur levou a Ferrari a um segundo lugar no campeonato de construtores de 2024, apenas 14 pontos atrás da McLaren. Apesar dos resultados abaixo do esperado em 2025, Leclerc destacou a visão clara, a compostura emocional e a capacidade de maximizar o desempenho da equipa como pontos fortes de Vasseur.

“Estou muito, muito feliz”, disse Leclerc. “Não é que seja uma surpresa, mas estou muito feliz, especialmente porque no mês passado houve muitos rumores, como sempre acontece em torno da equipa, então finalmente ter a notícia oficial é importante. Estou muito feliz.”

“Sem entrar em comparações entre as diferentes épocas, acho que Fred tem uma visão incrível e o que é muito difícil na Ferrari é que a emoção faz parte do trabalho diário, porque os italianos em geral, e é isso que torna a Ferrari tão especial, são extremamente apaixonados pela Ferrari, mas Fred realmente sabe como deixar as emoções de lado e ter uma visão clara de onde estamos, não importa quanto barulho haja em torno da equipa, então isso é muito importante. Além disso, ele tem muitas outras qualidades.

“Uma delas é também extrair o máximo de cada pessoa na fábrica. Isso, quando se junta tudo, faz uma grande diferença.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA