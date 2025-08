GP da Hungria F1, Charles Leclerc: “Hoje, não entendo nada”

A surpresa que todos sentiram ao ver o Ferrari 16 a ficar com a pole também se estendeu ao seu piloto. Charles Leclerc estava surpreendendo e sem palavras no final da qualificação para o GP da Hungria. Depois de vermos a McLaren dominar todas as sessões até a Q3, uma mudança nas condições climatéricas alterou tudo e abriu a porta a um resultado que poucos achariam possível.

Leclerc reconheceu a surpresa e a confusão, mas não escondeu a alegria pela sua conquista:

“Hoje, não entendo nada na Fórmula 1. Honestamente, toda a qualificação foi extremamente difícil. Quando digo extremamente difícil, não estou a exagerar. Foi difícil para nós chegar à Q2, foi difícil chegar à Q3. Na Q3, as condições mudaram um pouco. Tudo ficou muito mais complicado e eu sabia que tinha de fazer uma volta limpa para chegar ao terceiro lugar. No final das contas, é a pole position. Definitivamente, não esperava isso.

Eu senti muito (a mudança na aderência) e também estava com menos downforce, então, quando começou a chover na Q2, só esperava que não continuasse assim. Não continuou, as condições mudaram, o que tornou tudo muito complicado e, no final, estamos na pole position. Honestamente, não tenho palavras. É provavelmente uma das melhores pole positions que já consegui. É a mais inesperada, com certeza.”

Quanto as perspetivas para amanhã, Leclerc sabe que vai ser difícil aguentar o lugar até a curva 1, mas vai dar tudo:

“A largada e a curva 1 serão fundamentais. Não tenho ideia de como será, mas uma coisa é certa: farei absolutamente tudo para manter o primeiro lugar. Se conseguirmos fazer isso, isso deve facilitar a nossa vida no resto da corrida.”