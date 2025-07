GP da Hungria F1: Carlos Sainz defende direção de corrida

Carlos Sainz defendeu a cautela da FIA em relação ao Grande Prémio da Bélgica, afetado pela chuva, apoiando o atraso no início da corrida e o prolongamento do período do safety car devido à fraca visibilidade. Ele salientou que Spa-Francorchamps tem uma história trágica, referindo-se a acidentes fatais nos últimos anos, e disse que a FIA havia avisado as equipas com antecedência que seria adotada uma abordagem conservadora.

“Sempre achei que a Fórmula 1 deveria, se possível, inovar e tentar algo diferente”, disse Sainz aos jornalistas. “E acho que existem certos tipos de asfalto que minimizam o spray dos carros. Mas a maioria dos circuitos não os tem. No final, o maior problema para nós é a visibilidade, é o que nos impede de correr.”

“Acho que Spa é um caso muito particular, onde houve um passado muito sombrio nesta pista, e a FIA conscientemente adotou uma abordagem muito conservadora, e eles avisaram-nos na quinta-feira que adotariam uma abordagem muito conservadora.”

Embora Sainz concordasse que a corrida poderia ter começado mais cedo, ele reconheceu a responsabilidade da FIA em garantir a segurança dos pilotos, especialmente num circuito como Spa. Ele sugeriu que uma comunicação mais clara com os fãs sobre os motivos dos atrasos teria reduzido a frustração do público e melhorado a compreensão da abordagem que coloca a segurança em primeiro lugar.

“Acho que poderíamos ter começado a corrida um pouco mais cedo e o safety car poderia ter durado um pouco menos”, disse ele. “Mas também é preciso se colocar no lugar das pessoas que têm responsabilidade e, então, ocorre um acidente grave devido à falta de visibilidade, e algo fatal pode acontecer. No final das contas, eles são responsáveis por essa situação, se carregarem no botão. Por isso, compreendo também a abordagem conservadora que adotaram, embora, como piloto, gostasse que tivéssemos começado um pouco mais cedo.”

