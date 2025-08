GP da Hungria F1: Carlos Sainz acredita que Lando Norris pode ser campeão

Carlos Sainz defendeu Lando Norris, afirmando que a sua franqueza e autenticidade estão a ser usadas contra ele na luta pelo título de 2025. O ex-colega de equipa destacou que Norris é um dos poucos pilotos a expressar abertamente os seus sentimentos e erros, o que o torna vulnerável perante a crítica pública, especialmente num momento em que tem dificuldades em superar Oscar Piastri, que o lidera por 16 pontos nesta temporada.

Sainz considera irónico que a honestidade de Norris seja penalizada, quando outros pilotos enfrentam dúvidas semelhantes, mas optam por escondê-las.

“Ele abre-se com a comunicação social e com as pessoas mais do que qualquer outro piloto do grid — e as pessoas usam isso contra ele”, disse Sainz à BBC Radio 5 Live. “O que se vê na televisão é o que ele é como ser humano. Ele é muito bom a mostrar-se. Às vezes acho isso um pouco irónico e um pouco frustrante. Ele é provavelmente o único tipo que é 100% genuíno nos seus sentimentos e na sua maneira de pensar, mas depois as pessoas atacam-no. É um pouco triste”, disse ele. “Provavelmente, os outros 19 pilotos têm um nível semelhante de dúvida e autocrítica nas suas cabeças, só que não o expressam em voz alta porque preferimos guardar isso para nós e não dizer nada à comunicação social”

Apesar dos erros cometidos por Norris em corridas como Jidá e Montreal, o piloto da Williams acredita firmemente que o britânico tem talento e velocidade suficientes para ser campeão do mundo no futuro, mesmo que falhe em 2025, apontando que a Fórmula 1 também exige sorte, resiliência mental e estar no carro certo no momento certo.

“Se basear a minha decisão na velocidade e no talento, tenho 100% de certeza de que ele tem o que é preciso para ganhar um campeonato mundial”, disse ele. “Mas a F1 também envolve um pouco de sorte, resiliência mental, estar em casa com um carro nos momentos certos. Não importa se ele não ganhar este ano, ele terá outra oportunidade. Ele tem 10 a 15 anos na F1. Ele tem potencial, talento e velocidade. Se ele conseguir este ano, ótimo, ficarei feliz por ele. Se não, ele poderá ter a sua oportunidade mais tarde.”