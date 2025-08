GP da Hungria F1: Atualização falhada na Mercedes, foco em 2026

A Mercedes voltou a encontrar a estabilidade perdida no seu monolugar. A equipa retrocedeu e usou uma versão antiga da suspensão traseira, abandonando uma atualização problemática introduzida em Imola que prejudicou gravemente o desempenho e afetou a confiança de Kimi Antonelli e a prestação geral da equipa. O diretor da equipa, Toto Wolff, admitiu que a atualização foi um erro e confirmou que será descartada permanentemente.

“Uma atualização não deveria estragar o carro desta forma”, admitiu o chefe da equipa, Toto Wolff. “No final, chegámos à conclusão de que a atualização tinha de ser removida — e agora o carro está novamente em boa forma.”

Wolff disse que a suspensão introduzida em Imola agora “vai acabar no lixo”.

“Todas as pessoas inteligentes, todas as simulações, a infraestrutura que temos, e isso leva a uma arquitetura do carro simplesmente errada… Tentámos resolver um problema e isso piorou significativamente outra coisa. Agora corrigimos tudo isso. Também fomos enganados pela atitude de que ‘talvez não seja tão mau assim’”, acrescentou.

Com essa clareza, a Mercedes agora mudou o seu foco total para o projeto de 2026.

“Tudo está voltado para o próximo ano”, disse Wolff. “Agora sabemos que temos uma plataforma mais estável.”

Com o desempenho do carro estabilizado, a Mercedes está agora totalmente focada na preparação para a temporada de 2026, com o objetivo de aproveitar o impulso ganho com a resolução dos seus problemas recentes.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA