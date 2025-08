GP da Hungria F1: Andrea Stella elogiou a prestação dos seus pilotos

Lando Norris conquistou uma improvável vitória no GP da Hungria, com uma estratégia alternativa que permitiu ao piloto britânico recuperar de um mau arranque. A gestão dos pneus duros revelou-se crucial para o sucesso do #4 da McLaren, conseguindo aliar ritmo sem exagerar na exigência sobre a borracha da Pirelli.

Andrea Stella, diretor da McLaren, reconheceu que a equipa não tinha planeado fazer duas paragens e que o triunfo de Norris é completamente merecido pelo seu espetacular segundo stint:

“A nossa estratégia inicial hoje era de duas paragens, não achávamos necessariamente que uma única paragem fosse possível», disse o chefe da equipa, Andrea Stella, aos jornalistas no final da corrida. “Com o Oscar, tentámos seguir uma estratégia duas paragens, tentando ultrapassar Leclerc na primeira paragem”, explicou o italiano. “Depois, tentámos prolongar o segundo stint para ter uma diferença de pneus, a fim de ganhar aqueles décimos de segundo necessários para ultrapassar Leclerc, e isso funcionou”.

“No que diz respeito a Lando e à estratégia de uma única paragem, quando prolongámos, deixando Lando fora, não pensámos que fosse possível”, admitiu. “Mas o mérito é do Lando, que conseguiu fazer tempos muito fortes, com pneus relativamente usados. Então, de alguma forma, acreditamos que a estratégia de uma paragem estava a começar a entrar no jogo, à medida que avançávamos no primeiro stint. Mas achávamos que a estratégia de duas paradas seria a dominante.”

Questionado se Piastri poderia ter estado em melhor posição para desafiar o seu companheiro de equipa se tivesse feito a sua segunda paragem mais cedo, Stella disse: “Queríamos dar ao Oscar uma diferença de pneus suficiente para ultrapassar Leclerc, mas também para ter uma chance justa contra Lando, porque isso significaria estar numa estratégia ideal de duas paragens.

“Por isso, queríamos garantir que, pensando no Leclerc, não nos desviássemos muito de uma estratégia ideal de duas paragens, porque isso teria sido injusto para o Oscar em relação à sua competição com o Lando, e também verificámos com o Oscar qual era a sua preferência. Ele certamente queria ter uma oportunidade de ganhar a corrida, e pensámos que, com uma diferença de pneus suficiente em relação ao Leclerc, o Oscar teria uma oportunidade contra o Lando”.

“Então, acho que a corrida se desenrolou praticamente como esperávamos em termos de comportamento dos pneus, o que significa que os pneus duraram o suficiente para pararmos quando decidimos fazer o pit stop de Lando e, também, na segunda parte da corrida, os pneus e o ritmo do carro teriam permitido a Oscar ultrapassar Leclerc e, na verdade, as duas estratégias provaram ser bastante equivalentes.”